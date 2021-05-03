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الملك عبر تويتر : اللهم احفظ أشقاءنا الفلسطينين
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الخميس 13 مايو 2021 03:30 مساءً
في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة
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الخميس 13 مايو 2021 03:27 مساءً
"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين
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الخميس 13 مايو 2021 03:27 مساءً
بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر
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الخميس 13 مايو 2021 03:27 مساءً
وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود
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الخميس 13 مايو 2021 03:11 مساءً
أمانة الشرقية تنفذ 46 ألف جولة رقابية خلال رمضان
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الخميس 13 مايو 2021 03:11 مساءً
مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية
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الخميس 13 مايو 2021 03:11 مساءً
الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي
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الخميس 13 مايو 2021 02:51 مساءً
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة
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الخميس 13 مايو 2021 02:51 مساءً
"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية
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الخميس 13 مايو 2021 02:51 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
شاهد كيف نقل فيلم "Sound of Metal" الفائز بالأوسكار تجربة الصمم للجمهور
فيديو
cnn arabic
الاثنين 03 مايو 2021 09:16 صباحاً
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