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"الإسلامية" تغلق 33 مسجدًا مؤقتًا في 7 مناطق وتعيد فتح 29 آخرين

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"الإسلامية" تغلق 33 مسجدًا مؤقتًا في 7 مناطق وتعيد فتح 29 آخرين "الإسلامية" تغلق 33 مسجدًا مؤقتًا في 7 مناطق وتعيد فتح 29 آخرين
"القصيم" تتصدر بـ21 مسجدًا و"الوزارة" تدعو للتعاون معها

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 33 مسجدًا مؤقتًا في سبع مناطق بعد ثبوت 33 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 85 يومًا إلى 994 مسجدًا تم فتح 950 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة 21 مسجدًا بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة الشرقية ومسجدان اثنان بمنطقة الباحة ومسجدان آخران بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة الجوف.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 29 سبعة منها بمنطقة الرياض وسبعة بمنطقة مكة المكرمة وخمسة بمنطقة عسير وأربعة بمنطقة الشرقية وثلاثة بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة جازان وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

وأهابت الوزارة في ختام بيانها اليومي بالجميع بالتعاون معها في الإبلاغ عن حالات التقصير أو التراخي في تطبيق البروتوكولات الصحية أو التعليمات الخاصة بمدة الصلوات عامة والتراويح خاصة بالاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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