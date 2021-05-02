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"البنك المركزي" يعلن تحديث وثائق تأمين القادمين من الخارج من غير السعوديين

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"البنك المركزي" يعلن تحديث وثائق تأمين القادمين من الخارج من غير السعوديين "البنك المركزي" يعلن تحديث وثائق تأمين القادمين من الخارج من غير السعوديين
لتغطية حالات "كورونا"

أعلن البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني تحديث صيغ وثائق تأمين القادمين من خارج من غير السعوديين لغرض السياحة، والزيارة، والعمرة، وذلك من خلال إضافة تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد – 19).

وتهدف إضافة هذه التغطية إلى توفير الرعاية الصحية للحالات التي تتعرض للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) للقادمين من خارج السعودية من غير السعوديين للسياحة، والزيارة، والعمرة؛ وذلك حرصًا على سلامة الجميع، وضمان سرعة الحصول على الخدمات العلاجية بكل يسر وسهولة.

كما توفر التغطية التأمينية تكاليف علاج الحالات المصابة، وتكاليف إجراءات الحجر الصحي للمصابين، والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ -لا قدر الله-.

ويأمل البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني سلامة الجميع، وتمتُّعهم بالصحة والعافية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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