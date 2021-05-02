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"أمانة عسير" تضبط مزرعة دواجن ومسلخًا مخالفًا بالتنسيق مع فرع البيئة

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صادرت أدوات السلخ وأتلفت 70 دجاجة مذبوحة كانت مجهزة للتوزيع

ضبطت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية سلطان، وبالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، مزرعة لتربية وذبح الدواجن بطرق مخالفة وعشوائية.

وفي التفاصيل: أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية تمكّنت من ضبط مزرعة دواجن ومسلخ غير نظامي وسط إحدى المزارع بحي المحالة بمدينة أبها تديره عمالة وافدة لا تحمل شهادات صحية وتقوم بتربية وذبح وتسويق الدجاج اللاحم والحمام والبط مجهول المصدر في بيئة مخالفة للاشتراطات الصحية، وجرى تطبيق نظام الغرامات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها، فيما تمت مصادرة جميع أدوات السلخ في الموقع وإتلاف أكثر من 70 دجاجة مذبوحة كانت مجهزة للتوزيع.

وتم إغلاق الموقع من قبل المختصين ببلدية سلطان تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق صاحب المزرعة من قبل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بحكم الاختصاص.

وأكد الحميدي أن الأمانة مستمرّة في تكثيف جهودها الرقابية على كافة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة وسلامة المواد الغذائية المعروضة.

وأشار إلي أهمية دور المواطن والمقيم في تعزيز ودعم مسيرة الأمانة في تقديم خدمات بلدية صحية والإبلاغ عن أي نشاط يتنافى مع الاشتراطات البيئية والصحية من خلال رقم الطوارئ 940.

أمانة منطقة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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