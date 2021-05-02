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فيصل بن فرحان يستقبل مستشار وزارة الخارجية الأمريكية

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فيصل بن فرحان يستقبل مستشار وزارة الخارجية الأمريكية فيصل بن فرحان يستقبل مستشار وزارة الخارجية الأمريكية
ناقشا أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

فيصل بن فرحان يستقبل مستشار وزارة الخارجية الأمريكية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم، مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، والوفد المرافق الذي ضم القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، ونائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيالها، كما تم التطرق إلى العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

حضر الاستقبال الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي، ومدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الدكتور رائد قرملي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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