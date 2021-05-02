وكالة المسجد النبوي: عدد التسليمات في صلاة القيام خمس

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تكثيف برامج التعقيم والتطيب والتنقل خلال العشر الأواخر

قالت وكالة وشؤون #المسجد_النبوي: إن عدد التسليمات في صلاة القيام (التهجد) خمس تسليمات.

وأكدت عبر حسابها في تويتر، تكثيف برامج التعقيم والتطييب والتنقل والسقيا، خلال العشر الأواخر من رمضان.

وكان وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، قد أكد جاهزية وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي للعشر الأواخر من شهر رمضان لتقديم كل الخدمات لزائري المسجد النبوي على أفضل وجه.

وأوضح الدكتور "الخضيري" أن الوكالة قد أعدت خطتها وفق الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة زائري المسجد النبوي، وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر في تهيئة المسجد النبوي للزائرين، وتقديم أرقى وأجود الخدمات لهم ليؤدوا عبادتهم براحة وطمأنينة.وكالة المسجد النبوي صلاة القيام