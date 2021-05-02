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وكيل إمارة مكة يُدشن "أخرج زكاتك من بيتك" عبر "تبرع"

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وكيل إمارة مكة يُدشن

دشن وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، في مقر الإمارة بجدة، اليوم، حملة "أخرج زكاتك من بيتك" عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع".

تشرف على الحملة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية.

جاء ذلك بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، فهد بن رقوش، والذي قدم نبذة عن المنصة الوطنية للتبرعات وأهدافها والخدمات التي تقدمها لتطوير وتعزيز العمل الخيري والقطاع غير الربحي.

وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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