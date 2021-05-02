محافظة خليص تطلق مبادرة لزراعة 100 ألف شجرة

★ ★ ★ ★ ★

أطلق محافظ خليص عبد الله الأبيرقي، مبادرة محافظة خليص الخضراء، بزراعة مائة ألف شجرة، داخل النطاق الإشرافي للمحافظة ومراكزها الإدارية.

جاء ذلك بالشراكة مع الإدارات الحكومية والمراكز الإدارية والجمعيات التعاونية والخيرية واللجان التنموية وفرق العمل التطوعية وبفريق عمل كبير ضم لجانًا إشرافية وتنفيذية وتقييمية وإعلامية بقيادة المحافظ.

وتأتي هذه المبادرة توافقًا مع مبادرة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز "السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر"، ضمن الأنظمة المتبعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة ووفق إجراءاتها.

وأوضحت اللجنة التنفيذية أن المبادرة والخطوات المطلوب العمل بها من قبل الشركاء لتنفيذ مبادرة محافظة خليص الخضراء، والمتمثلة في التسجيل في موقع تشجير بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وطلب العدد المطلوب من الأشجار ونوعها ليتم تأمينها، وذلك بعد تحديد المواقع المستهدف تشجيرها.

كما يجب تحديد آلية الري وتوفير المياه لسقي الأشجار، ثم الاستعداد وتهيئة المكان الذي سوف تتم فيه الزراعة.

كما أوضحت اللجنة التنفيذية أن الوقت المناسب للزراعة يكون بشهر أكتوبر في نهاية الصيف.



وقدمت اللجنة شكرها وتقديرها للشركاء والداعمين والمساندين والرعاة من الإدارات الحكومية والمراكز الإدارية والجمعيات التعاونية والخيرية واللجان التنموية وفرق العمل التطوعية ورجال الأعمال والمؤسسات والشركات المساهمة في هذه المبادرة والداعمة لها.

محافظ خليص عبد الله الأبيرقي