أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة -
"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية -
في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها -
كورونا.. ألمانيا تسجل 17419 إصابة جديدة -
خليك فى البيت و هنفسحك.. أجواء فرحة العيد فى المرسى أبو العباس و مراجيح الأطفال -
ثاني أكبر بحيرة في المكسيك تجف كليا! -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تأجيل مباراة يونايتد وليفربول بعد احتجاج الجماهير وأعمال الشغب

Print
تأجيل مباراة يونايتد وليفربول بعد احتجاج الجماهير وأعمال الشغب تأجيل مباراة يونايتد وليفربول بعد احتجاج الجماهير وأعمال الشغب
مئات المشجعين نزلوا إلى أرض الملعب قبل اللقاء للمطالبة برحيل الملاك

تأجيل مباراة يونايتد وليفربول بعد احتجاج الجماهير وأعمال الشغب

أجلت مباراة مانشستر يونايتد بملعبه ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد، بعد أن اقتحم مشجعون أرض الملعب قبل انطلاقها احتجاجًا على ملاك النادي.

وأكد النادي حوالي الساعة 1640 بتوقيت جرينتش، بعد ساعة واحدة تقريبًا من الموعد المحدد للمباراة، أن المباراة تأجلت بسبب "اعتبارات الأمن والسلامة المتعلقة بالمحتجين".

وكانت جماهير نادي مانشستر يونايتد قد اقتحمت بشكل مثير اليوم الأحد ملعب أولد ترافورد احتجاجًا على عائلة جليزر مالكة النادي.

وكان مانشستر يونايتد من بين 12 فريقًا اشتركوا في مشروع دوري السوبر الأوروبي، الذي انهار في غضون 48 ساعة بسبب الضغوط الهائلة والانتقادات العنيفة التي تعرضت لها البطولة الوليدة.

أثار هذا المخطط غضبًا عارمًا ضد عائلة جليزر؛ حيث ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مئات المشجعين تجمعوا في أولد ترافورد ونزلوا إلى أرض الملعب قبل انطلاق اللقاء، للمطالبة برحيل ملاك النادي.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني حاليًّا في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بفارق 13 نقطة خلف جاره اللدود مانشستر سيتي (المتصدر)، الذي ربما يتوج باللقب هذا الموسم رسميًّا، حال تعثر يونايتد أمام ليفربول.مباراة مانشستر يونايتد ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود

وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود

أمانة الشرقية تنفذ 46 ألف جولة رقابية خلال رمضان

أمانة الشرقية تنفذ 46 ألف جولة رقابية خلال رمضان

مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية

مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية

الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي

الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي