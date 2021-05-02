المري: مَن يقيم صلاة القيام منفردة عن التراويح بالمساجد فقد خالف تعليمات ولي الأمر

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أكد أن من رحمة الله أن أبواب الخير مفتوحة.. الشريعة جاءت بحفظ الضرورات الخمس

أكد عضو "الإفتاء" السابق، الشيخ علي بن صالح المري، أن من يقيم صلاة القيام منفردة بالمساجد عن التراويح ويخالف تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد القاضية بجمع صلاة التراويح والقيام مع العشاء بمدة لا تتجاوز نصف ساعة؛ فهو مخالف لما أمرت به الشريعة؛ مبينًا أن الشريعة جاءت بالأمر بطاعة ولي الأمر وإمام المسلمين في المعروف.. ووزارة الشؤون الإسلامية هي بمنزلة ولي الأمر في المساجد والجوامع.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق" تزامنًا مع بدء العشر الأواخر وبدء تطبيق تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية المتوافقة مع تعليمات وزارة الصحة؛ وفق تقارير لجنة متابعة الحالات بوزارة الصحة؛ مبينًا أن الصلاة مشروعة في الليل كله وأداؤها بالمنزل مظنة الإخلاص.

وبيّن "المري" أن من يطيل صلاة التراويح على نصف ساعة؛ يُخشى عليه من الإثم؛ وذلك حول ما لوحظ من عدم تقيد بعض الأئمة بتعليمات "الشؤون الإسلامية" التي قررتها بتحديد مدة صلاة التراويح بـ30 دقيقة؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الصحة لمنع انتشار وتفشي وباء كورونا.

وجدد "المري" التأكيد على أن الشريعة جاءت بحفظ الضرورات الخمس، وشددت عليها والدولة -أعزها الله- ما اتخذت هذه القرارات إلا من أجل تحقيق المصالح الشرعية بأن تقام الشعائر مع مراعاة وسائل السلامة وحفظ النفوس من الأوبئة.

ونوّه علي المري في ختام تصريحه، بحرص الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على انضباط المساجد ومنسوبيها، والعمل وفق التعليمات التي جاءت لأجل سلامة وصحة مرتادي بيوت الله؛ تحقيقًا لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة؛ مؤكدًا أن الوزارة تقوم بدور مميز وكبير في توفير كل أسباب الطمأنينة والخشوع.

وحث الشيخ "المري" -في ختام تصريحه- الجميع إلى الالتجاء لله المولى القدير في هذه الليالي المباركة والإكثار من نوافل العبادات والصدقات والقربات؛ سائلًا الله العلي القدير أن يصرف عن بلادنا وجميع بلاد العالم وباء كورونا، وأن يتقبل من الجميع صيامهم وصالح أعمالهم.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد أوضحت اليوم في تغريدة عبر حسابها بتويتر أنه تأكيدًا لما تم نشره عبر بيان الوزارة الصادر بتاريخ 29/ 8/ 1442هـ بناءً على ما ورد من وزارة الصحة بشأن جمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء، وأن لا تتجاوز 30 دقيقة؛ فقد أكدت فيه على الالتزام بذلك وعدم إقامة صلاة التهجد منفصلة عن التراويح بناءً على ما ورد من الجهات المختصة.عضو الإفتاء السابق الشيخ علي بن صالح المري