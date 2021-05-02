أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة -
"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية -
في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها -
كورونا.. ألمانيا تسجل 17419 إصابة جديدة -
خليك فى البيت و هنفسحك.. أجواء فرحة العيد فى المرسى أبو العباس و مراجيح الأطفال -
ثاني أكبر بحيرة في المكسيك تجف كليا! -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. هذا الصاروخ "خارج عن السيطرة" ويسقط على الأرض خلال أيام

Print
بالفيديو.. هذا الصاروخ "خارج عن السيطرة" ويسقط على الأرض خلال أيام .. هذا الصاروخ "خارج عن السيطرة" ويسقط على الأرض خلال أيام
يحمل أول وحدة من محطة جديدة ووزنه 21 طنًّا.. وأطلقته الصين يوم الخميس

بالفيديو.. هذا الصاروخ

بات الصاروخ الضخم الذي أطلقته الصين، يوم الخميس الماضي، خارج نطاق السيطرة خلال دورانه حول الأرض، ومن الممكن أن يسقط على سطحها خلال الأيام القليلة القادمة؛ وفقًا لموقع "سبيس نيوز".

ويشكل الصاروخ البالغ وزنه 21 طنًّا المنصة الأساسية لصاروخ "لونغ مارش 5 بي" الصيني.

وكانت الصين قد أطلقت صاروخها ليحمل أول وحدة من محطة فضائية جديدة تقوم بكين بتشييدها في الفضاء.

ووفقًا للموقع: فقد تركت الصين صاروخها ليدور حول الأرض دون سيطرة، عوضًا عن أن تحدد مسبقًا بقعة لسقوطه في المحيط، كما هي العادة.

ونقل الموقع عن عالم الفلك الذي يعمل على تتبع الأجسام التي تدور حول الأرض، جوناثان ماكدويل، قوله: "أظن بحسب المقاييس الحالية أنه من غير المقبول أن يسمح له بالعودة لدخول (الغلاف الجوي) دون سيطرة".

ويقول الموقع: إن حطام الصاروخ بعد احتراقه في الغلاف الجوي قد يسقط في المحيطات التي تغطي معظم سطح الأرض، إلا أنه لا يزال يشكل تهديدًا للمناطق المأهولة بالبشر.

وحسب موقع "الحرة": كانت الصين قد أطلقت الوحدة الرئيسية لأول محطة فضاء دائمة لها، والتي ستستضيف رواد فضاء على المدى الطويل، في أحدث نجاح لبرنامج حقق عددًا من طموحات الصين المتزايدة في السنوات الأخيرة.


وانطلقت وحدة "تيانخه"، أو "التناغم السماوي"، إلى الفضاء عبر صاروخ "لونغ مارش 5 بي" من مركز إطلاق ونتشانغ في مقاطعة جزيرة هاينان الجنوبية. الصاروخ الضخم الصين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. متحدث "الصحة": نريد أن يكون العيد فرحًا وسرورًا ولا ننشر مظاهر الحزن بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية

بالفيديو.. متحدث "الصحة": نريد أن يكون العيد فرحًا وسرورًا ولا ننشر مظاهر الحزن بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية

بالفيديو.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها

بالفيديو.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها

بالفيديو.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها

بالفيديو.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها

بالفيديو .. أمطار خثعم الغزيرة تسيل الأودية وتشكل شلالات

بالفيديو .. أمطار خثعم الغزيرة تسيل الأودية وتشكل شلالات