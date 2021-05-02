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في العشر الأواخر.. فتح المسجد النبوي على مدار الساعة

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في العشر الأواخر.. فتح المسجد النبوي على مدار الساعة في العشر الأواخر.. فتح المسجد النبوي على مدار الساعة
أكدت جاهزيتها بكل الخدمات للزائرين على أفضل وجه وفق خطط احترازية تضمن سلامة الجميع

في العشر الأواخر.. فتح المسجد النبوي على مدار الساعة

‏أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، عن فتح المسجد النبوي خلال العشر الأواخر من رمضان على مدار الساعة.

وكان وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، قد أكد جاهزية وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي للعشر الأواخر من شهر رمضان لتقديم كل الخدمات لزائري المسجد النبوي على أفضل وجه.

وأوضح الدكتور "الخضيري" أن الوكالة قد أعدت خطتها وفق الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة زائري المسجد النبوي، وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر في تهيئة المسجد النبوي للزائرين وتقديم أرقى وأجود الخدمات لهم ليؤدوا عبادتهم براحة وطمأنينة.وكالة شؤون المسجد النبوي العشر الأواخر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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