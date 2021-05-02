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المسحل يشكر القيادة على دعمها لاستضافة ٣ مجموعات بدوري أبطال آسيا بنجاح تام

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المسحل يشكر القيادة على دعمها لاستضافة ٣ مجموعات بدوري أبطال آسيا بنجاح تام المسحل يشكر القيادة على دعمها لاستضافة ٣ مجموعات بدوري أبطال آسيا بنجاح تام
أشاد بالجهود التي بذلها منسوبو الاتحاد السعودي لكرة القدم من استقبال البعثات إلى مغادرتها

المسحل يشكر القيادة على دعمها لاستضافة ٣ مجموعات بدوري أبطال آسيا بنجاح تام

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي ياسر بن حسن المسحل، أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على دعمها غير المحدود للرياضة الذي كان آخر ثماره الاستضافة الناجحة لـ 3 مجموعات من دوري أبطال آسيا 2021 التي اختتمت يوم الجمعة الماضي بنجاح تام وشهدت ثناءً وتقديرًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ونوه المسحل إلى الجهود الكبيرة للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة لإنجاح الاستضافة ومتابعته واهتمامه في ظل الظروف الاستثنائية بسبب ؛ حيث ذلل جميع العقبات ووفر الإمكانيات من أجل نجاح الاستضافة، وكذلك بجهود القطاعات الحكومية والجهات الخاصة التي شاركت لتوفير الراحة لبعثات الفرق المشاركة في البطولة.


وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها منسوبو الاتحاد السعودي لكرة القدم بداية من استقبال البعثات والحرص على التواصل الدائم معها لحل أي معوّقات قد تواجه أي فرد من أفراد ضيوف المملكة أثناء مدة الإقامة، وحتى اكتمال مغادرة الوفود الآسيوية.

وجدد رئيس الاتحاد السعودي التهنئة إلى مجلسي إدارة ناديي النصر والهلال لتأهلهما إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، متمنيًا لهما التوفيق في الأدوار المقبلة ومواصلة المشوار حتى تحقيق لقب آسيوي يضاف إلى سجل إنجازات كرة القدم السعودية.رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي ياسر بن حسن المسحل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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