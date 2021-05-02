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الإمارات والبحرين تُدينان محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

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الإمارات والبحرين تُدينان محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة الإمارات والبحرين تُدينان محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة
أكدتا أن هذه الأعمال الإرهابية تعكس إصرار المليشيا على مواصلة اعتداءاتها الآثمة

الإمارات والبحرين تُدينان محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

أعربت الإمارات والبحرين عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية -المدعومة من إيران- استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط في المملكة الليلة الماضية، من خلال طائرة مفخخة اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي؛ يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مجددةً تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية.

من جهتها، شددت وزارة خارجية مملكة البحرين على أن استهداف المدنيين الآمنين والأعيان والمنشآت المدنية؛ يمثل انتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية؛ مؤكدةً أن هذه الأعمال الإرهابية تعكس إصرار المليشيا الحوثية على مواصلة اعتداءاتها الآثمة على المملكة، ورفض الدعوات الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حل سلمي يُنهي معاناة الشعب اليمني الشقيق.الإمارات والبحرين مليشيات الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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