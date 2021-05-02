تسجيل 35 وفاة و 1556اصابة بفيروس كورونا في الاردن

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جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (1556) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (711,373) حالة.

-سُجّلت (35) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8836) حالة.

-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (8.03%)، مقارنة مع (9.07%) يوم أمس.

-تمّ إجراء (19,377) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,704,884) فحصاً.

-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1596) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (682,503) حالات.

-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (20,034) حالة.

-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (132) حالة، فيما غادرت (193) حالة.

-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1357) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 23%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 44%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 28%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 27%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 44%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 25%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 15%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 19%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 16%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (695) في محافظة العاصمة عمّان.

- (280) في محافظة إربد، منها (91) في الرمثا.

- (177) في محافظة الزرقاء.

- (94) في محافظة البلقاء.

- (83) في محافظة المفرق.

- (59) في محافظة عجلون.

- (43) في محافظة مأدبا.

- (33) في محافظة العقبة.

- (29) في محافظة جرش.

- (25) في محافظة الطفيلة.

- (23) في محافظة الكرك.

- (15) في محافظة معان، منها (2) في البترا.