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إيران تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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إيران تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة إيران تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
بلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد 2.534.855

إيران تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل أكثر من 18.6 ألف إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، و394 حالة وفاة.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، تسجيل 18698 إصابة جديدة، ووفاة 394 شخصًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لهذا التقرير: فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 2.534.855، كما ارتفعت الوفيات إلى 72484 حالة وفاة؛ وفق " اليوم".

وأشارت لاري إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 1.988.165 شخصًا، مضيفة أن 5443 من المصابين في حالة حرجة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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