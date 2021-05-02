"الجوهرة" تشهد إعلان قرعة بطولة الأندية الآسيوية الـ 23 لكرة اليد

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تحتضنها السعودية في الفترة من 12 – 21 يونيو القادم

أجريت اليوم السبت قرعة البطولة الآسيوية الثالثة والعشرين للأندية أبطال الدوري لكرة اليد للرجال في مدينة جدة السعودية، وسط حضور ومشاركة بدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي عن قارة آسيا والدكتور أحمد أبو الليل المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، بالإضافة لفاضل النمر رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد وسلطان أزهر رئيس نادي الوحدة، وبعض ممثلي الفرق المشاركة في البطولة التي تحتضنها المملكة العربية السعودية في الفترة من 12 – 21 يونيو القادم.

وتفصيلاً.. أسفرت القرعة عن اختيار مستضيف البطولة فريق نادي الوحدة السعودي للمجموعة A فيما وقع فريق نادي مضر السعودي في المجموعة B، وذلك بحسب لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة اليد والتي تنص على تفادي ناديين من نفس البلد في مجموعة واحدة.

فيما ضمت المجموعة الأولى كلًا من: الوحدة السعودي، نادي أوزبك الأوزبكستاني، القطن اليمني، كيرمان الإيراني ، الدحيل القطري، الكويت الكويتي، فيما المجموعة الثانية: العربي القطري، شاهد كزرون الايراني، السالمية الكويتي، مضر السعودي، النجمة البحريني.