المتحور الهندي لـ"كورونا" يظهر في الأردن

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تسجيل 3 حالات لأشخاص لم يسافروا

أعلن وزير الصحة الأردني فراس الهواري، اليوم (الأحد)، أن بلاده سجلت ثلاث إصابات بالمتحور الهندي لفيروس كورونا لأشخاص لم يسافروا.

وبين "الهواري" أن المصابين بالسلالة الهندية في حالة صحية جيدة، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضاف أن الوزارة سجلت حالتين في عمان وواحدة في الزرقاء لأشخاص لم يسافروا.

وقرر الأردن الأحد الماضي وقف الرحلات الجوية مع الهند.

ويُعتقد أن المتحور الهندي لفيروس كورونا، الذي رُصد حتى اليوم في 17 بلداً على الأقل، بينها فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، هو أشد عدوى وقد يؤدي إلى خفض فاعلية اللقاحات، لكن الأمور لا تزال مبهمة.