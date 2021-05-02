"تعليم الرياض" يحقق جائزتين في أولمبياد مندليف للكيمياء 2021

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أقيم عن بُعد وأعلنت نتائجه اليوم في موسكو

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جائزتين عالميتين في أولمبياد مندليف للكيمياء 2021م، الذي أقيم عن بُعد خلال الفترة من 20 إلى 26 أبريل الجاري، كما أعلنت نتائجه اليوم في العاصمة الروسية موسكو.

وفي التفاصيل، فاز الطالب محمد سليمان الهدلق بالصف الأول الثانوي بمدارس الرواد العالمية بالميدالية البرونزية، كما نال الطالب محمد راشد الحديثي بالصف الثالث الثانوي بمدارس الرياض الأهلية العالمية الميدالية البرونزية.

ومثَّل الطالبان من "تعليم الرياض" المملكة ضمن فريق "موهبة" المكون من ستة طلاب، ليرتفع رصيد المملكة من الجوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء إلى 3 ميداليات فضية و15 برونزية.

وبارك مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي هذا الإنجاز، مؤكدًا أن ما حققه طلاب تعليم الرياض هو فخر لتعليم المنطقة الزاخر بالطلاب المبدعين والموهوبين في مختلف العلوم والمجالات.

ونوَّه "الوهيبي" بأن هذا الإنجاز يأتي في ظل مرور خمسة أعوام على رؤية 2030 بقيادة ولي العهد والتي صاحبها العديد من المنجزات على كل المجالات ومنها المجال التعليمي، مشيدًا بما قدمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم من جهود ودعم ورعاية للطلاب الموهوبين من خلال العديد البرامج والمبادرات.