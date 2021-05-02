أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة -
"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية -
في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها -
كورونا.. ألمانيا تسجل 17419 إصابة جديدة -
خليك فى البيت و هنفسحك.. أجواء فرحة العيد فى المرسى أبو العباس و مراجيح الأطفال -
ثاني أكبر بحيرة في المكسيك تجف كليا! -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"العنزي" و"الدوسري" يناقشان احتياجات فرع "الموارد البشرية" في شرورة

Print
"العنزي" و"الدوسري" يناقشان احتياجات فرع "الموارد البشرية" في شرورة "العنزي" و"الدوسري" يناقشان احتياجات فرع "الموارد البشرية" في شرورة
بحثا تطوير البرامج المقدمة لخدمة أبناء المحافظة

التقى محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي في مكتبه بمقر المحافظة، اليوم، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله بن محمد الدوسري، الذي يزور المحافظة؛ للوقوف على احتياجات الجهات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمحافظة شرورة والمراكز التابعة لها من قبل فرع الوزارة بالمحافظة.

وفي التفاصيل، ناقش "العنزي" مع "الدوسري" احتياجات الجهات التابعة للوزارة، وسبل تعزيز وتطوير البرامج المقدمة من الفرع؛ لتحقيق أعلى مستويات الجودة لخدمة أبناء المحافظة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي

الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية

في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها

في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها