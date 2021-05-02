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الأردن تسجل 824 إصابة جديدة و26 وفاة بكورونا و3509 حالة شفاء

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الأردن تسجل 824 إصابة جديدة و26 وفاة بكورونا و3509 حالة شفاء الأردن تسجل 824 إصابة جديدة و26 وفاة بكورونا و3509 حالة شفاء
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

الأردن تسجل 824 إصابة جديدة و26 وفاة بكورونا و3509 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 712901 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 688519 حالة شفاء بعد تسجيل 3509 حالات إضافية، كما سجلت 26 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 8897 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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