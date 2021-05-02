أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة -
"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية -
في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها -
كورونا.. ألمانيا تسجل 17419 إصابة جديدة -
خليك فى البيت و هنفسحك.. أجواء فرحة العيد فى المرسى أبو العباس و مراجيح الأطفال -
ثاني أكبر بحيرة في المكسيك تجف كليا! -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وقف 59 مخالفاً لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

Print
وقف 59 مخالفاً لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي وقف 59 مخالفاً لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
منهم 36 مواطناً و23 سودانياً وباكستانياً

وقف 59 مخالفاً لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 59 مخالفاً لنظام البيئة، منهم 36 مواطناً و23 مقيماً من الجنسيتين السودانية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي 1899 رأساً من الإبل و930 رأساً من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ 999 و996 في جميع مناطق المملكة، والرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي

الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية

في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها

في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها