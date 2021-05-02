الأسبوع في 12 صورة: محارق هندية في مواجهة "كورونا".. وقمر عملاق يبزغ في السماء

★ ★ ★ ★ ★

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. ما زالت الهند تحاول جاهدة السيطرة على الموجة الكاسحة من جائحة كورونا.. بينما ظهر القمر الوردي العملاق في سماء عددٍ من البلدان.



1- المحارق الهندية لوفيات كورونا.. تعاني نيودلهي بسبب موجة كاسحة من الفيروس التاجي



2- المسؤولون بأحد ملاعب الجولف في لويزيانا الأمريكية يحاولون إقناع تمساح بالعودة من حيث آتى.. إلى الماء



3- مجموعة من الأشخاص يلقون الورود في المكان الذي غرقت فيه الغواصة الإندونيسية ولقي أفراد طاقمها مصرعهم



4- مصلي ماليزي يصلي وحيدًا في أحد مساجد شاه علم في ماليزيا خلال شهر رمضان المبارك



5- رجال الإطفاء يقاتلون للسيطرة على ألسنة اللهب من حريق في مستنقع مارسدن مور بالقرب من هدرسفيلد في شمال إنجلترا



6- مشهد لجبل أما دابلام من منطقة إيفرست في منطقة سولوكومبو النيبالية



7- أشخاص يسيرون على جسر (516 أروكا) أطول جسر مشاة معلق في العالم الذي يقع في البرتغال



8- مشهد عفوي لدولفين يقفز سعادة في خليج ساروس مدخل شمال بحر إيجة



9- القمر الوردي يظهر من خلف تمثال الحرية في نيويورك



10- منظر جذاب للقمر الوردي العملاق خلف برج إيفل في باريس



11- القمر الوردي العملاق من خلف غلاستونبري تور في إنجلترا



12- بعض المارة يحاولون جاهدين السيطرة على مظلاتهم أثناء هبوب الرياح القوية في نيس بفرنسا