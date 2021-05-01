أخبار عاجلة

في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها -
كورونا.. ألمانيا تسجل 17419 إصابة جديدة -
خليك فى البيت و هنفسحك.. أجواء فرحة العيد فى المرسى أبو العباس و مراجيح الأطفال -
ثاني أكبر بحيرة في المكسيك تجف كليا! -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
رئيس الوزراء البريطاني يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

توقيع 3 اتفاقيات لـ"قلب المدينة" مع عددٍ من الجهات لدعم وتأهيل المرضى

Print
تعزيزًا لإسهام القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030

توقيع 3 اتفاقيات لـ

وقّع الرئيس التنفيذي المكلف لتجمع المدينة المنورة الصحي الدكتور محمد الخلاوي اليوم ثلاث اتفاقيات شراكة مجتمعية بين مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة وعدد من الجهات؛ لدعم وتأهيل بعض مرضى القلب فاقدي أهلية العلاج من الكبار والأطفال.

وتأتي هذه الاتفاقيات تعزيزًا لإسهام القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينه لتقديم الدعم في الخدمات الصحية، ومشاركة القطاع الحكومي, وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين والمقيمين بجودة وكفاءة عالية، وتتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة بما يحقق التكامل وينفع المجتمع.

يُذكر أن برنامج المشاركة المجتمعية أحد مبادرات وزارة الصحة الجديدة الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للإسهام في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين الوزارة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين والمقيمين في المملكة.

توقيع 3 اتفاقيات لـ

التجمع الصحي المدينة المنورة وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها

في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها

كورونا.. ألمانيا تسجل 17419 إصابة جديدة

كورونا.. ألمانيا تسجل 17419 إصابة جديدة

رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال

رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا