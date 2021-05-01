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في مقطع .. "الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم

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في مقطع فيديو.. "الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم في مقطع .. "الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم

في مقطع فيديو..

استعرض الأمن العام، في مقطع ، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وأشار مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، إلى القبض على مواطن وثلاثة مقيمين من الجنسية السودانية امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة من خلال ترويجهم لبيع ما يعادل 8,000,000 دولار أمريكي مزيفة مقابل مليوني ريال سعودي.

وأورد المقطع القبض على ستة مقيمين من الجنسية الباكستانية مخالفين لنظام الإقامة قاموا بسرقة مؤسسة تجارية متخصصة بالاتصالات والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بسبعمائة ألف ريال وبطاقات إعادة شحن بقيمة مليون وثلاثمائة ألف ريال.

وتَضَمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مواطنين من أرباب السوابق ارتكبا عدة جرائم تمثلت في إطلاق النار وحيازة أسلحة ومواد مخدرة، ولفت كذلك إلى أنه تم القبض على مواطن يطلق النار على أحد المنازل.

وبحسب المقطع؛ فقد قُبض على مقيم من الجنسية اليمنية مخالف لنظام الإقامة، ارتكب جريمتين تمثلتا في الترصد لعملاء البنوك وسلب ما بحوزتهم من أموال، حيث بلغ مجموع المبالغ 230 ألف ريال.

وأشار المقطع إلى القبض على عشرة مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والبنجلاديشية قاموا بتجهيز مستودع لتصنيع مواد التنظيف وتعبئتها داخل عبوات، ووضع ملصقات لشركة متخصصة لتضليل المستهلكين وبيعها، حيث عثر بحوزتهم على أربعة آلاف وتسعمائة وست وثمانين عبوة. (لمشاهدة الفيديو:

)الأمن العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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