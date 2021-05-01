وفاة الفنان الأردني محمد الختوم العبادي

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جى بي سي نيوز :- توفي مساء الأربعاء، الفنان الأردني، محمد الختوم العبادي، بعد صراع مع المرض.

وجسد العبادي، عددا من الشخصيات المحبوبة لدى المشاهد، منها شخصية نويران في مسلسل رياح المواسم وشخصية سند الحمدان في مسلسل وجه الزمان كما تألق في الأعمال البدوية.

وكان جلالة الملك أوعز في أيلول الماضي لرئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بنقل الفنان الأردني محمد الختوم إلى مدينة الحسين الطبية.

ونقلت كوادر الخدمات الطبية الملكية الفنان الختوم من منزله، بواسطة سيارة إسعاف مزودة بفريق طبي وتمريضي إلى مدينة الحسين الطبية، لتلقي العلاج.