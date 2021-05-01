مرور العاصمة المقدسة يضبط قائد مركبة سار عكس الاتجاه

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تمت إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة

ضبط مرور العاصمة المقدسة، قائد المركبة الذي قام بالقيادة عكس اتجاه السير، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأفاد حساب المرور على تويتر، اليوم، أنه ستتم إحالة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

يذكر أن ‏مرور محافظة طبرجل كان قد ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط في "طريق المزارع"، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر،

وتمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.