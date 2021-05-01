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السفارة في اليابان عقب زلزال اليوم: جميع السعوديين بخير

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السفارة في اليابان عقب زلزال اليوم: جميع السعوديين بخير السفارة في اليابان عقب زلزال اليوم: جميع السعوديين بخير
دعت إلى التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث

السفارة في اليابان عقب زلزال اليوم: جميع السعوديين بخير

أكّدت السفارة في اليابان، اليوم، أنها تتابع آثار الزلزال في محافظة #Miyagi بقوة (6.6) درجة، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين، ولله الحمد.

وأهابت السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يُرجى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862 - 0335895242

وكان قد ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة، صباح السبت، قبالة السواحل الشمالية الشرقية لليابان، بحسب ما أعلنت السلطات الأميركية واليابانية.

وطمأنت السلطات بعدم وجود خطر لحدوث تسونامي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع في الساعة 10:27 (01:27 بتوقيت غرينتش)، على عمق 47 كلم في المحيط الهادئ، قبالة سواحل إيشينوماكي في مقاطعة مياغي، قرب مركز الزلزال الضخم الذي ضرب الأرخبيل في 2011 وتسبّب في حدوث تسونامي مدمّر، في كارثة مزدوجة أسفرت يومها عن مقتل أكثر من 18 ألف شخص.

وكانت السلطات اليابانية قد أصدرت، في مارس، تحذيراً من حدوث موجات "تسونامي" بعدما ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة قبالة الساحل الشمالي الشرقي.

وقالت الوكالة إن الزلزال في مياه المحيط الهادئ قبالة "مياغي" على عمق 60 كيلو متراً، وأصدرت تحذيراً من موجات تسونامي؛ قد يصل ارتفاعها إلى متر.

وعلى بُعد نحو 400 كيلو متر إلى الجنوب من مركز الزلزال، شعر سكان طوكيو بالهزة الأرضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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