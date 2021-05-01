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طقس السبت.. 5 مناطق موعودة بالأمطار

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طقس السبت.. 5 مناطق موعودة بالأمطار طقس السبت.. 5 مناطق موعودة بالأمطار
متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد

طقس السبت.. 5 مناطق موعودة بالأمطار

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من شمال المملكة وشرقها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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