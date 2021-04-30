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"الأهلي" يعلن عن قائمة المرشحين لرئاسة النادي

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"الأهلي" يعلن عن قائمة المرشحين لرئاسة النادي "الأهلي" يعلن عن قائمة المرشحين لرئاسة النادي
فتح باب الطعون السبت قبل إجراء الانتخابات الثلاثاء

أعلن نادي الأهلي، يوم الجمعة، عن القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، للانتخابات التي ستعقد يوم الثلاثاء.

وضمت القائمة الأولى: زياد اليوسف "رئيسًا"، وعضوية كل من: فهر طيب، وسليمان الجميعي، وماوية خفاجي، ورأفت سمان، ومحمد قطب، وخالد الغامدي.

فيما تواجد ماجد النفيعي الرئيس السابق للأهلي، على رأس القائمة الثانية كمرشح للرئاسة، بجانب المرشحين للعضوية، وهم: بندر الدعجاني، ومحمد الديني، ومازن ضيف الله، ورائد آل زومة.

وأوضح الأهلي في بيانه أنه سيتم فتح باب الطعون ضد القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة والناخبين، يوم السبت، على أن يتم النظر في الطعون المقدمة يوم الأحد، وذلك عبر البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات.الأهلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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