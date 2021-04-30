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العناية بمستشفى الملك عبدالله ببيشة تنقذ مسنّة توقّف قلبها 4 مرات

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العناية بمستشفى الملك عبدالله ببيشة تنقذ مسنّة توقّف قلبها 4 مرات العناية بمستشفى الملك عبدالله ببيشة تنقذ مسنّة توقّف قلبها 4 مرات
المريضة عادت إلى وضعها الطبيعي وتحسنت بشكل ملحوظ

العناية بمستشفى الملك عبدالله ببيشة تنقذ مسنّة توقّف قلبها 4 مرات

نجح فريق العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله ببيشة في إنقاذ حياة مريضة سبعينية كانت تعاني من جلطة وانسداد وعائي في شرايين الرئة، تسببت في توقف القلب أربع مرات، خلال وجود الحالة بالمستشفى.

وقالت "صحة بيشة": المريضة حضرت إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالله ببيشة وهي فاقدة للوعي، وتم إدخالها إلى قسم الإنعاش بقسم الطوارئ والكوارث بالمستشفى، وتمت مباشرة الحالة من قبل فريق طبي متخصص بإشراف استشاري العناية المركزة، وبتواجد استشاري القلب، واستشاري الباطنة، واستشاري الصدرية بالمستشفى.

وعلى الفور قام الفريق الطبي بعمل إنعاش قلبي للمريضة لأربع مرات متتالية، وذلك بعد توقف القلب، وبعد إجراء التحاليل والموجات الصوتية لوحظ وجود جلطة رئوية تسببت في توقف القلب عدة مرات.

وفي الحال قرر الفريق الطبي عمل قسطرة وريدية للمريضة وإعطاءها مذيبات للجلطة، ونقلت بعدها للعناية المركزة على التنفس الصناعي، كما تمت متابعتها من قبل الاستشاريين.

وضمّ الفريق الطبي كلًّا من: الدكتور سعد الأحمري استشاري الجراحة العامة وزمالة العناية الحرجة للكبار، والدكتور اكين استشاري التخدير، والدكتور طارق استشاري القلب، والدكتور مدحت استشاري الصدرية.

جديرٌ بالذكر أنه بعد فترة وجيزة عادت المريضة إلى وضعها الطبيعي وتحسنت الحالة بشكل ملحوظ، وغادرت المريضة المستشفى وهي تتمتع بصحة وعافية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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