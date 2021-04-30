"الأرصاد": أمطار رعدية على نجران.. تشمل عدة محافظات

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تنبيه من رياح سطحية مثيرة للأتربة على جازان حتى 9 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة، و تستمر حتى الساعة الثانية من صباح يوم السبت.

من ناحية أخرى، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومعظم محافظات المنطقة.

وأفادت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.