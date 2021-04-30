محافظ شرورة يستعرض مع مدير "التعليم" أعمال امتحانات نهاية العام ونسب النجاح

★ ★ ★ ★ ★

تلقى تقريراً عن الدعم الفني للمدارس والأسر لتفعيل تجربة "التعليم عن بُعْد"

استقبل محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي في مكتبه بالمحافظة يوم أمس، مدير عام تعليم محافظة شرورة سعيد بن عمر باوزير، يرافقه مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية علي بن هادي الحملي.

وفي التفاصيل، استمع المحافظ خلال اللقاء إلى شرح مفصل من مدير التعليم عن أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي ونسب النجاح في كل مرحلة، واستعرض أبرز مظاهر الاحتفال بنجاح الطلاب والطالبات من قبل المجتمع التعليمي وأولياء الأمور حول تجربة التعليم عن بعد، وأبرز مكتسبات المرحلة الحالية التعليم عن بعد في مجال رفع الوعي التقني ومهارات التعلم الذاتي وعرض برامج التربية الخاصة وتعليم الكبار.

وتسلّم المحافظ في نهاية اللقاء تقريراً عن أعمال نهاية العام الدراسي الذي اشتمل على إحصائيات التغطيات الإعلامية وأشكال الدعم الفني للمدارس والأسر وإحصائيات عامة عن الزيارات الداعمة، وتقريراً عن عمليات الاستعداد للعام الدراسي القادم إن شاء الله.