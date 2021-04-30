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سلّطت الضوء على جهود مديرية مكافحة المخدرات

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر" فيديو، بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة، حيث أشارت إلى عقد أمراء المناطق، اجتماعهم السنوي "28"، عبر تقنية الاتصال المرئي، شهد استعراض منجزات "رؤية 2030" في رفع جودة الحياة، مما انعكس إيجابياً على تقدم المملكة في مؤشرات الأمن على المستوى الدولي، وكذلك الجهود التي بذلتها وتبذلها وزارة الداخلية وإمارات المناطق في مواجهة فيروس "كورونا المستجد".

وتضمن الفيديو استقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، وسفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة، وبحث معهما عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة للقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لشهداء الواجب، بدأت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بإخراج صدقات عن شهداء الواجب في شهر رمضان المبارك من خلال توزيع 7100 سلة من المواد الغذائية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية المسؤولة عن الأعمال الخيرية لتوزيعها بمختلف مناطق المملكة.

واستعرض قرار منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها ابتداءً من يوم الأحد 13 / 9 / 1442 هــ الموافق 25 / 4 / 2021م، لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضد المملكة.

وأشار إلى الإعلان عن بدء استقبال طلبات تراخيص أندية التدريب على الرماية، اعتباراً من مطلع شهر شوال 1442هـ، من خلال التقدم بطلب الحصول على الموافقة المبدئية عبر البوابة الإلكترونية للأمن العام "أمن"، واختيار تراخيص أندية الرماية.

وتضمن الفيديو قيام المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بإحباط محاولة تهريب (2.466.562) قرص إمفيتامين مخدر، بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام قادمة من لبنان، وضبط المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن وهم خمسة متهمين.

ولفت إلى قيام القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية بالأمن العام بضبط (109) مخالفين لنظام البيئة والرعي والمراعي، ونهل الرمال وتجريف التربة في عدد من مناطق المملكة.

وكشف المقطع إلى رصد (24288) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا في مناطق المملكة خلال الفترة من 6 حتى 12 / 9 / 1442 هــ.

وأشار إلى استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض (355035) مكالمة خلال الأسبوع الماضي بمعدل (50719) اتصالاً لكل يوم.