ريجيكامب: لدينا مواجهة حاسمة في دوري أبطال آسيا.. الأسمري: فريقنا تحسن

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مدرب الأهلي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الدحيل القطري

أكد الروماني ريجيكامب مدرب الأهلي، ثقته التامة بلاعبي فريقه، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة التأهل للدور المقبل.

جاء حديث الروماني في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأهلي ونظيره الدحيل القطري، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

وقال ريجيكامب: "لدينا مواجهة حاسمة غدًا في مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا؛ خاصة وأنها المباراة الأخيرة لنا في دور المجموعات، لديّ ثقة تامة في لاعبي الفريق، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق الانتصار المنشود".

وتابع: "لا يمكن أن نحصل على التأهل بالشكل المجاني؛ لذلك أتمنى من لاعبي الفريق أن يكافحوا من أجل بطاقة التأهل".

وكشف المدرب الروماني أن لاعب الفريق عبدالرحمن غريب لديه إصابة بسيطة، قائلًا: نأمل أن يكون في قمة الجاهزية للمشاركة في المباراة.

من جانبه قال الكابتن علي الأسمري: "لقاء الغد بمثابة مواجهة نهائية، ونحن عازمون على تحقيق الانتصار وخطف بطاقة التأهل من خلال المركز الأول في المجموعة، فريقنا من بعد المباراة الأولى تَحَسّن بشكل كبير، والمدرب حقق طفرة في مستوى الفريق؛ وهو ما انعكس على النتائج في المواجهات الأخيرة".

ويتصدر استقلال طهران الترتيبَ برصيد 8 نقاط وبفارق الأهداف عن الدحيل القطري والأهلي؛ في حين يتذيل الشرطة العراقي الترتيب برصيد 3 نقاط.

الأهي دوري أبطال آسيا