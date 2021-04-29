أخبار عاجلة

رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
رئيس الوزراء البريطاني يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
رئيس الوزراء البريطاني يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الزيادي" يحصل على الدكتوراه في الفيزياء من جامعة شمال داكوتا

Print
"الزيادي" يحصل على الدكتوراه في الفيزياء من جامعة شمال داكوتا "الزيادي" يحصل على الدكتوراه في الفيزياء من جامعة شمال داكوتا

حصل المحاضر في جامعة شقراء محمد بن عبيد الزيادي، على درجة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة ولاية شمال داكوتا.

ونال الدكتور "الزيادي" درجة الماجستير الأولى عام 2016 في الفيزياء، تخصص "المواد الفائقة التوصيل" من جامعة "أكرون" الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصل على الماجستير الثانية عام 2019 من جامعة ولاية شمال داكوتا الأمريكية.

ونشر الدكتور محمد الزيادي في عددٍ من المجلات العالمية المختصة بعلم "البلمر" والفيزياء النظرية.

كما شارك في العديد من المؤتمرات، ولديه منشورات عدة، وله بحث اختير على أن يكون editor pick.

تهنئ صحيفة "سبق" الدكتور محمد بن عبيد الزيادي، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال

رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا

أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد

أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد

حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران