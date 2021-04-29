"الزيادي" يحصل على الدكتوراه في الفيزياء من جامعة شمال داكوتا

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حصل المحاضر في جامعة شقراء محمد بن عبيد الزيادي، على درجة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة ولاية شمال داكوتا.

ونال الدكتور "الزيادي" درجة الماجستير الأولى عام 2016 في الفيزياء، تخصص "المواد الفائقة التوصيل" من جامعة "أكرون" الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصل على الماجستير الثانية عام 2019 من جامعة ولاية شمال داكوتا الأمريكية.

ونشر الدكتور محمد الزيادي في عددٍ من المجلات العالمية المختصة بعلم "البلمر" والفيزياء النظرية.

كما شارك في العديد من المؤتمرات، ولديه منشورات عدة، وله بحث اختير على أن يكون editor pick.

تهنئ صحيفة "سبق" الدكتور محمد بن عبيد الزيادي، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.