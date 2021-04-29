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خلال النصف الأول من رمضان.. أكثر من 650 جولة تبخير وتطييب للمسجد النبوي

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الرئاسة العامة: بمعدل ٤٠ جولة يوميًّا بكمية تتجاوز ٩ كيلوات من العود الفاخر الطبيعي

خلال النصف الأول من رمضان.. أكثر من 650 جولة تبخير وتطييب للمسجد النبوي

أنجزت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي -ممثلة في الإدارة العامة للإشراف الميداني- من خلال إدارة تطييب المسجد النبوي ووحدة التطييب بالقسم النسائي، أكثر من 650 جولة تبخير وتطييب للمسجد النبوي وقاصديه.

جاء ذلك خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك؛ وفق الإجراءات الاحترازية.

وقال مدير إدارة تطييب وتبخير المسجد النبوي، عمر بن عبدالعزيز الهندي، أن الإدارة تبخر يوميًّا المسجد النبوي بمعدل ٤٠ جولة يوميًّا، بكمية تتجاوز ٩ كيلوات من العود الفاخر الطبيعي.

وأضاف: يقوم على هذه المهمة 35 موظفًا مختصًّا بالتبخير والتطييب؛ حرصًا على الاعتناء بالمسجد النبوي الشريف، وجعله مكانًا مناسبًا للصلاة والعبادة.

تأتي هذه الجهود المباركة، إنفاذ لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في توفير سبل الراحة للزوار بالمسجد النبوي.

خلال النصف الأول من رمضان.. أكثر من 650 جولة تبخير وتطييب للمسجد النبوي

خلال النصف الأول من رمضان.. أكثر من 650 جولة تبخير وتطييب للمسجد النبوي

المسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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