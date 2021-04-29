أخبار عاجلة

رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
رئيس الوزراء البريطاني يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
رئيس الوزراء البريطاني يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الديوان الملكي الأردني يعلن وفاة الأمير محمد بن طلال

Print
الديوان الملكي الأردني يعلن وفاة الأمير محمد بن طلال الديوان الملكي الأردني يعلن وفاة الأمير محمد بن طلال
عن عمر يناهز 81 عامًا وتولى منصب الممثل الشخصي للملك

الديوان الملكي الأردني يعلن وفاة الأمير محمد بن طلال

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الخميس، عن وفاة الأمير محمد بن طلال عن عمر ناهز 81 عامًا.

وقال في بيان مقتضب: "بمزيد من الحزن والأسى ينعى الديوان الملكي الهاشمي المغفور له، بإذن الله تعالى، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي لجلالة الملك، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في عمان"؛ وفق اليوم.

والأمير محمد من مواليد 2 أكتوبر 1940، وهو الابن الثاني للعاهل الأردني الثاني، الملك الراحل، طلال بن عبد الله، والملكة زين الشرف.

وفي العام 1973 تولى الأمير محمد منصب الممثل الشخصي للملك الأردني، وكان يشغل هذا المنصب حتى وفاته.

الأردن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا تسجل 8217 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل 8217 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجيش الأمريكي ينفذ عملية إنزال كبيرة قرب حدود روسيا

الجيش الأمريكي ينفذ عملية إنزال كبيرة قرب حدود روسيا

قبل 21 عاما.. بوتين تولى منصب رئيس روسيا

قبل 21 عاما.. بوتين تولى منصب رئيس روسيا

روسيا تحيي الذكرى الـ76 للنصر على النازية. تقليد العروض العسكرية ومعناها - تعليق يوري كوت

روسيا تحيي الذكرى الـ76 للنصر على النازية. تقليد العروض العسكرية ومعناها - تعليق يوري كوت