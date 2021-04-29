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"فينا خير" و"أثر" تشاركان في فعالية يوم اليتيم بدار التربية بالرياض

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مبادرة مجتمعية.. تضمنت الإفطار وتنظيم برنامج ترفيهي وتوزيع جوائز

شارك مؤسس وأعضاء مبادرة ‫"فينا خير" وجمعية التطوع الصحية "أثر"، في احتفال الدار باليوم العربي لليتيم، ضمن المبادرات المجتمعية وبدعوة من إدارة دار التربية الاجتماعية بالرياض.

شهد الحفلُ، تناولَ وجبة الإفطار، ومشاركة مبادرة "فينا خير" في تقديم برنامج ثقافي وترفيهي وجوائز لأبناء الدار.

بينما قدمت جمعية "أثر" حقيبة وقائية تحتوي على كمامة ومعقم للوقاية من تفشي المستجد.

وفي نهاية الفعالية قدّمت الدار دروعًا تذكارية لمبادرة "فينا خير" ولجمعية "أثر"؛ تقديرًا لدورهما المجتمعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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