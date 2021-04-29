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قائمة محدَّثة.. هذه أكثر الدول تضررًا من "عدو البشرية"

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قائمة محدَّثة.. هذه أكثر الدول تضررًا من "عدو البشرية" قائمة محدَّثة.. هذه أكثر الدول تضررًا من "عدو البشرية"
جونز هوبكنز: إجمالي الوفيات أكثر من 3 ملايين وفاة

قائمة محدَّثة.. هذه أكثر الدول تضررًا من

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 149 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 3 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 149.233.422، وإجمالي الوفيات 3.146.803.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ547326 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 32.229.327.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ398185 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 14.521.289.

في المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بإجمالي وفيات 215918، وإجمالي إصابات 2.336.944.

وفي المرتبة الرابعة الهند من حيث عدد الوفيات بـ201187، وإجمالي إصابات 17.997.267.

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 127734، وإجمالي إصابات 4.427.390.

وسادسًا إيطاليا بإجمالي وفيات 120256، وإجمالي إصابات 3.994.894.

وفي المرتبة السابعة بإجمالي وفيات 107547، وإجمالي إصابات 4.732.981.

وفي المرتبة الثامنة فرنسا بإجمالي وفيات 104077 وإجمالي إصابات 5.626.985.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 82588، وإجمالي إصابات 3.366.827.

تلتها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 77943، وإجمالي إصابات 3.504.799. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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