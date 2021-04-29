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رئيس بلدية صامطة: رؤية 2030 هي نقطة التحول لكل سعودي وسعودية

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رئيس بلدية صامطة: رؤية 2030 هي نقطة التحول لكل سعودي وسعودية رئيس بلدية صامطة: رؤية 2030 هي نقطة التحول لكل سعودي وسعودية
أعرب عن قناعته بأنها تمثل المستقبل الحقيقي للأجيال الحالية والقادمة

رئيس بلدية صامطة: رؤية 2030 هي نقطة التحول لكل سعودي وسعودية

‬رفع رئيس بلدية محافظة صامطة الدكتور سالم بن علي منيف، باسمه ونيابة عن منسوبي البلدية، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة مرور خمسة أعوام على انطلاق رؤية الخير 2030.

وقال "ابن منيف": رؤية المملكة هي نقطة التحول لكل سعودي وسعودية وهي المستقبل الحقيقي لنا وللأجيال القادمة، حيث أصبحت المملكة تسابق الزمن لتحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة على كل الأصعدة وفي شتى المجالات وفق خطط استراتيجية مدروسة تضمنتها رؤية سيدي ولي العهد محمد بن سلمان، والذي وضع المملكة في المسار الذي يمكنها من منافسة كبريات دول العالم من خلال تنمية المملكة وتنويع مصادر الدخل وتنمية الموارد البشرية.

وأضاف: سوف ينعكس ذلك إيجابيًا في تحقيق وضمان حياة كريمة وتحسين جودة الحياة للمواطنين بالمملكة ويمكّن المملكة من تطوير قدراتها المالية والبشرية لمواجهة كل التحديات المستقبلية من خلال تنمية مستدامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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