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"التناغم السماوي".. الصين تُطلق الجزء المركزي من محطتها الفضائية

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"التناغم السماوي".. الصين تُطلق الجزء المركزي من محطتها الفضائية "التناغم السماوي".. الصين تُطلق الجزء المركزي من محطتها الفضائية
يبلغ طوله 16,6م وعرضه 4,2م

‬أطلقت الصين أول المكوّنات الثلاث لمحطّتها الفضائيّة "سي إس إس"، اليوم (الخميس)، التي سيتطلب إنجاز بنائها في نهاية 2022 إرسال نحو عشر بعثات.

وأطلقت وحدة "تيانهي" (التناغم السماوي) بواسطة الصاروخ "لونغ مارش 5 بي" من مركز الإطلاق وينتشانغ في جزيرة هاينان الاستوائية (جنوب)، حسب البثّ المباشر عبر قناة التلفزيون العامة، وهي الوحدة التي سيقيم فيها رواد الفضاء مستقبلاً، وأول المكونات الثلاثة للمحطة الفضائية الصينية "سي اس اس" وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين عالم الفلك في مركز هارفارد-سميثونيان للفيزياء الفلكية في الولايات المتحدة جوناثان ماكدويل، أن المحطة ستشكّل تقدّما كبيراً للقدرات الصينية في مجال الرحلات الفضائية المأهولة".

وأضاف أن اكتمال المحطة سيوفّر للصينيين وجوداً بشرياً دائماً في الفضاء وتالياً سيتيح تعزيز خبرة روادهم بشكل كبير في الفضاء.

وستتحرك المحطة التي تحمل بالصينية اسم "تيانغو غنغ" (القصر السماوي) في مدار منخفض للأرض على ارتفاع يتراوح بين 340 و450 كيلومتراً، وستكون شبيهة بالمحطة الروسية السابقة "مير" التي عملت بين 1986 و2001.

وستزن المحطة عند إنجاز بنائها نحو مائة طن، وللمقارنة، ستكون أصغر بثلاث مرات من محطة الفضاء الدولية "آي اس اس".

والمركبة "تيانهي" التي ستكون الجزء المركزي من المحطة الصينية يبلغ طولها 16,6 مترا وعرضها 4,2 أمتار، وستضم رواد الفضاء خلال إقامتهم ومركز التحكم بالمحطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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