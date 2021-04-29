رئيس جامعة "المؤسس": لقاء ولي العهد جسَّد رسائل مهمة في مواصلة العمل وتحقيق الرؤية

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قال إن لقاءه التلفزيوني يجسّد طموح وأفكار شخصية قيادية استثنائية تعمل بشغف وهمة

نوّه رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، باللقاء التلفزيوني لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، وما جسَّد من رسائل مهمة ومؤشرات مستقبلية في كل شؤون الحياة ومختلف المجالات تزامنًا مع مُضي خمس سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030.

وقال: "إن لقاء سمو ولي العهد يجسِّد طموح وأفكار شخصية قيادية استثنائية، تعمل بشغف وهمة على تحويل رؤية 2030 إلى واقع ومستقبل نسير عليه جمعيًا، مستندًا إلى إمكانيات السعودية وثرواتها الوطنية، وتحويل التحديات إلى فرص واعدة في مختلف المجالات". لافتًا إلى أن لقاءات سموه أظهرت بلغة الأرقام حجم العمل الماضي، وقامت بالتبصير بمستهدفات الرؤية لتحقيق أهدافها العامة التي تركز على تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، وتوفير فرص عمل.

وأضاف بأن جامعة الملك عبدالعزيز تعمل مع نظيراتها بالجامعات ووزارة التعليم لتحقيق أحد أهداف الرؤية في وصول 3 جامعات سعودية ضمن أفضل 200 جامعة بالعالم.

واختتم رئيس جامعة الملك عبدالعزيز بالتهنئة للوطن بما تحقق من منجزات في رؤية السعودية، ستنعكس على المواطنين بالخير والنماء. داعيًا الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وتقدُّمها.