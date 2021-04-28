"النصر" عينه على الصدارة في مواجهة "السد" .. في دوري أبطال آسيا

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في الجولة الأخيرة من دور المجموعات

يلتقي ، غدًا الخميس ، فريقا النصر السعودي والسد القطري في لقاء حاسم على ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في الرياض ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

يُذكر أن السد يعتلي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط ثم يأتي النصر في المركز الثاني بـ 8 نقاط ثم فولاذ الإيراني 5 نقاط وأربع نقاط للوحدات الأردني.

يدخل النصر المباراة بغية تحقيق الفوز لاعتلاء صدارة المجموعة وضمان التأهل للدور القادم فيما يريد السد تعويض هزيمتهم السابقة أمام الفريق السعودي.

والتقى النصر مع السد في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات حيث حقق العالمي الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف .