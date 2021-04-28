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اندلاع حريق في ناقلة نفط قبالة سواحل سوريا.. ودمشق: نتيجة هجوم بطائرة مسيرة

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اندلاع حريق في ناقلة نفط قبالة سواحل سوريا.. ودمشق: نتيجة هجوم بطائرة مسيرة اندلاع حريق في ناقلة نفط قبالة سواحل سوريا.. ودمشق: نتيجة هجوم بطائرة مسيرة

جي بي سي نيوز :- قالت وزارة النفط السورية، السبت، إن حريقا اندلع في أحد خزانات ناقلة نفط قبالة مصب النفط في نطاق مدينة بانياس الساحلية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

ونقلت الوكالة عن وزارة النفط السورية أن "حريقا اندلع في أحد خزانات ناقلة نفط قبالة مصب النفط في بانياس بعد تعرضها لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية".

وأضافت وزارة النفط السورية أن "فرق إطفاء الناقلة تتعامل مع الحريق للسيطرة عليه وإخماده".

ولم توضح السلطات السورية اسم أو الرقم التعريفي للناقلة.

سي ان ان 

جي بي سي نيوز

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