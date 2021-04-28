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تمنع أكثر من 400 شاحنة أردنية من دخول أراضيها

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السعودية تمنع أكثر من 400 شاحنة أردنية من دخول أراضيها تمنع أكثر من 400 شاحنة أردنية من دخول أراضيها

جى بي سي نيوز :- قررت وعلى نحو مفاجئ، الثلاثاء، منع أكثر من 400 شاحنة أردنية الدخول إلى أراضيها، لأسباب فنية مرتبطة بسنة إنتاج تلك الشاحنات التي تقل عن عام 2000.

وقال نائل ذيابات، نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة في الأردن، إن السائقين تفاجأوا بالقرار عند دخولهم المراكز الحدودية السعودية، “إذ لم يتم تبليغهم به مسبقا”.

وبين ذيابات أن القرار سعودي مطلق، “ويقضي بمنع السيارات سنة إنتاجها أقل من عام 2000 بدخول السعودية أو المرور منها إلى باقي دول الخليج”.

وأشار إلى أن القرار السعودي الذي عمم على السائقين على الحدود بين البلدين، لم يبرر سبب رفض دخول تلك الشاحنات التي يزيد عمرها عن 21 عاما، مبينا أن الجهات المعنية في الأردن تبلغت بالقرار اليوم.

وزاد: “قطاع النقل بانتظار إجراءات من السلطات الأردنية بخصوص القرار السعودي” ، وفق الاناظول . 

والشاحنات الممنوعة من العبور مبردة ومحملة بالمواد الغذائية والخضار والفواكه والمواشي، وهي تنتظر منذ الإثنين دخولها إلى الأراضي السعودية.

والسعودية ممر عبور للعديد من السلع الأردنية المتجهة إلى أسواق دول الخليج، أو إلى أسواق المملكة.

ولم توضح السعودية سبب قرار منع الشاحنات التي يقل سنة إنتاجها عن عام 2000، لكن الأمر – وفق إعلام محلي – مرتبط بالحفاظ على البيئة من التلوث؛ حيث عادة ما يكون العادم الخارج من السيارات القديمة أكبر.

يأتي القرار بعد شهر من إعلان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن مبادرتي “السعودية الخضراء” لتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4 بالمئة من مساهماتها العالمية، و”الشرق الأوسط الأخضر”.

وأشار بن سلمان في تصريحات له بتاريخ 27 مارس/آذار الماضي، إلى أن “المملكة تسعى بالشراكة مع الأشقاء في دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في الشرق الأوسط بموجب برنامج لزراعة 50 مليار شجرة”.

جي بي سي نيوز

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