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أول تعليق من "المديفر" عن مقابلة ولي العهد.. ماذا قال؟

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أول تعليق من "المديفر" عن مقابلة ولي العهد.. ماذا قال؟ أول تعليق من "المديفر" عن مقابلة ولي العهد.. ماذا قال؟
أعرب عن فخره بشهادة الأمير محمد بن سلمان في حقه

أول تعليق من

علق الإعلامي عبدالله المديفر على مقابلته التلفزيونية مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي بثها أمس التلفزيون الرسمي وأهم شبكات التلفزة العربية، مقتبسًا شهادة الأمير في حقه.

واقتبس "المديفر" من خلال حسابه في "تويتر" شهادة ولي العهد في حقه، حيث قال له الأمير: "أنت من خيرة المحاورين في المملكة العربية والعالم العربي، وأتشرف أن أكون معك".

وعبّر الإعلامي السعودي عن فخره بتلك الشهادة، قائلاً: "وسام فخر نقشه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حياتي المهنية، سيستمر معي لنهاية حياتي الدنيوية".

ويُعد "المديفر" المذيع السعودي الثالث الذي يحاور ولي العهد السعودي، وسبقه بذلك الإعلامي تركي الدخيل، والإعلامي داود الشريان.

وتناول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أبرز ما حققته برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الخمسة الماضية، وذلك في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي وأهم شبكات التلفزة العربية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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