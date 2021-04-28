أمانة العاصمة المقدسة تعالج التعدي على عمود الإنارة بالشرائع

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وجّهت فريق الطوارئ بصيانته.. استجابة لـ"سبق"

تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة الإنارة مع "سبق"، ووجّهت فورًا فريق الطوارئ لأحد المواقع في مخطط 4 بالشرائع بعد أن تم التعدي على عمود إنارة، وسحب أحد الخطوط الكهربائية منه، وترك الأسلاك ملقاة على الأرض، بما يشكل خطرًا على مرتادي الطريق الذين قد يتعرضون للصعق عند لمس عمود الكهرباء.

فيما أكد متحدث أمانة العاصمة المقدسة، المهندس رعد الشريف، لـ"سبق": "نتمنى ألا نشاهد مثل هذه المخالفات، وما يترتب عليها من تعدٍّ على الأملاك العامة، وما قد ينتج عنها من أضرار قد تؤدي للوفاة لا قدر الله".