"الإسلامية" تغلق 34 مسجدًا مؤقتًا في 9 مناطق بعد ثبوت 34 حالة "كورونا" بين المصلين

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في اليوم السادس عشر من رمضان.. وأعادت فتح 39 مسجدًا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 34 مسجدًا مؤقتًا في تسع مناطق؛ وذلك بعد ثبوت 34 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 81 يومًا إلى 901 مسجد، تم فتح 862 منها بعد الانتهاء من التعقيم، واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة تسعة بمنطقة الرياض، وسبعة بمنطقة مكة المكرمة، وسبعة بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة الشرقية، وثلاثة بمنطقة جازان، واثنان بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة نجران، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 39 مسجدًا، منها 12 مسجدًا بمنطقة الرياض و12 مسجدًا بمنطقة مكة المكرمة، وخمسة مساجد بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة تبوك، وثلاثة بمنطقة الحدود الشمالية، واثنان بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة الباحة؛ وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.