جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (1815) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (706,355) حالة.
• سُجّلت (47) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8707) حالات.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (9.63%)، مقارنة مع (11.68%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (18,853) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,649,640) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (4085) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (675,212) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (22,436) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 8(160)* حالة، فيما غادرت (183) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1636) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 27%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 52%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 34%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 34%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 51%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 27%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 18%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 22%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (689) في محافظة العاصمة عمّان.
- (429) في محافظة إربد، منها (102) في الرمثا.
- (170) في محافظة الزرقاء.
- (105) في محافظة المفرق.
- (101) في محافظة البلقاء.
- (54) في محافظة الكرك.
- (47) في محافظة الطفيلة.
- (47) في محافظة جرش.
- (45) في محافظة مأدبا.
- (44) في محافظة معان، منها (5) في البترا.
- (43) في محافظة عجلون.
- (41) في محافظة العقبة.
تسجيل 47 وفاة و 1815 اصابة بفيروس كورونا في الاردن
جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (1815) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (706,355) حالة.