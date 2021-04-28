تسجيل 47 وفاة و 1815 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (1815) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (706,355) حالة.

• سُجّلت (47) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8707) حالات.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (9.63%)، مقارنة مع (11.68%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (18,853) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,649,640) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (4085) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (675,212) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (22,436) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 8(160)* حالة، فيما غادرت (183) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1636) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 27%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 52%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 34%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 34%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 51%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 27%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 18%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 22%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (689) في محافظة العاصمة عمّان.

- (429) في محافظة إربد، منها (102) في الرمثا.

- (170) في محافظة الزرقاء.

- (105) في محافظة المفرق.

- (101) في محافظة البلقاء.

- (54) في محافظة الكرك.

- (47) في محافظة الطفيلة.

- (47) في محافظة جرش.

- (45) في محافظة مأدبا.

- (44) في محافظة معان، منها (5) في البترا.

- (43) في محافظة عجلون.

- (41) في محافظة العقبة.